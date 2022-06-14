Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що в разі перемоги Путіна російська армія разом з українською та білоруською здійснять наступ на Європу.

Про це повідомив радник керівника ОП Олексій Арестович в ефірі “Фейгин Live”.

За його словами, росіяни не можуть успішно воювати без українців: уже впродовж десятиліть вони не здобули перемоги у жодній війні, окрім війни в Грузії. На думку Арестовича, Путін не зможе перемогти і в Україні.

Проте, якщо все ж припустити такий сценарій, то, на думку радника керівника ОП, 1,5-мільйонна армія РФ згодом об’єднається з українською 500-тисячною армією та білоруським військом. І разом вони здійснять наступ на Європу.

“І де тоді потішні війська Європи зможуть зупинити союз Росії та України, якщо він здійсниться, та ще й плюс Білорусь?” – поставив риторичне, на його думку, питання радник керівника ОП.

Арестович додав, що всі вже побачили, як воюють українці, маючи на увазі відвагу та самовідданість українських оборонців.