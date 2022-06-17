Президент Франції Емманюель Макрон, після свого візиту до України відповів на питання, чи готовий здійснити візит до Російської Федерації.

Про це він розповів в інтерв’ю французькому телеканалу TF1.

Макрон заявив, що його часті телефонні перемовини президентом РФ Володимиром Путіним не вплинули на добрі відносини з Україною.

Більш того, деякі перемовини з очільником Кремля відбувались через відповідне прохання президента України Володимира Зеленського.

Щодо можливої поїздки у РФ, то Емманюель Макрон наголосив, що готовий здійснити візит до російського президента, однак для цього необхідні певні передумови, “жести з боку Путіна”. Проте поки що ніяких передумов президент РФ не виконує.

“Але продовжу з ним розмовляти, нічого не виключаю”, – сказав Макрон.