Про це він розповів в інтерв’ю французькому телеканалу TF1.
Макрон заявив, що його часті телефонні перемовини президентом РФ Володимиром Путіним не вплинули на добрі відносини з Україною.
Більш того, деякі перемовини з очільником Кремля відбувались через відповідне прохання президента України Володимира Зеленського.
Щодо можливої поїздки у РФ, то Емманюель Макрон наголосив, що готовий здійснити візит до російського президента, однак для цього необхідні певні передумови, “жести з боку Путіна”. Проте поки що ніяких передумов президент РФ не виконує.
“Але продовжу з ним розмовляти, нічого не виключаю”, – сказав Макрон.
- Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що після побачених наслідків перебування російської армії у Бучі, розчарований телефонними розмовами з президентом РФ Володимиром Путіним. Водночас зауважив, що їх необхідно продовжувати, оскільки президенту України Володимиру Зеленському доведеться розмовляти із Путіним.
- Також президент Франції Емманюель Макрон заявив, що лідери Німеччини, Італії та Румунії виступили за надання Україні статусу кандидатки в члени Європейського союзу.