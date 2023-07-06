На планету наближається надзвичайна історична спека і зростає ймовірність, що цей рік стане найтеплішим на Землі за всю історію спостережень.

Джерело: The Washington Post

3 липня був найспекотніший день на Землі щонайменше за 125 000 років, а 4 липня виявилось ще спекотнішим.

Вчені передбачали глобальне потепління, але воно розвивається набагато швидше.

Останніми тижнями екстремальні погодні умови включали рекордні хвилі спеки в Китаї, де температура вперше перевищила 40 градусів за Цельсієм.

Тисячі лісових пожеж є видимим нагадуванням про аномальну спеку та надзвичайно суху погоду, які спричинили безпрецедентний сезон лісових пожеж у Канаді.

За даними NOAA, хвиля океанської спеки охопила близько 40 відсотків світового океану в червні, що є найбільшою площею за всю історію спостережень. Очікується, що цей слід буде тільки зростати, і, за прогнозами, досягне 50 відсотків океанських вод до вересня.

Океанська спека — це надзвичайно висока температура поверхні моря вздовж екваторіальної частини Тихого океану.

Планета все більше наближається до глобального потепління. За даними Copernicus, у середині 2023 року поточний рік став третім найтеплішим за всю історію спостережень.