В ООН закликали терміново вжити заходів для боротьби зі змінами клімату

Про це йдеться у новій доповіді, опублікованій 20 березня Міжурядовою групою експертів зі зміни клімату.

Такий рівень скорочень вимагав би масштабних і швидких змін у світовому енергопостачанні, які зараз відбуваються в деяких країнах, але були придушені повномаштабним нападом РФ на Україну, глобальною енергетичною кризою та жагою економічного зростання в таких країнах, як Китай та Індія. Так, за словами вчених, у 2022 році глобальні викиди парникових газів досягли рекордних рівнів і, за прогнозами, продовжуватимуть зростати.

PRESS RELEASE

There are multiple, feasible and effective options to reduce greenhouse gas emissions & adapt to human-caused #climatechange available now, said scientists in the latest #IPCC #ClimateReport released today.

— IPCC (@IPCC_CH) March 20, 2023