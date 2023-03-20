В ООН закликали терміново вжити заходів для боротьби зі змінами клімату

Про це йдеться у новій доповіді, опублікованій 20 березня Міжурядовою групою експертів зі зміни клімату.
Такий рівень скорочень вимагав би масштабних і швидких змін у світовому енергопостачанні, які зараз відбуваються в деяких країнах, але були придушені повномаштабним нападом РФ на Україну, глобальною енергетичною кризою та жагою економічного зростання в таких країнах, як Китай та Індія. Так, за словами вчених, у 2022 році глобальні викиди парникових газів досягли рекордних рівнів і, за прогнозами, продовжуватимуть зростати.
PRESS RELEASE
There are multiple, feasible and effective options to reduce greenhouse gas emissions & adapt to human-caused #climatechange available now, said scientists in the latest #IPCC #ClimateReport released today.
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— IPCC (@IPCC_CH) March 20, 2023
Підвищення температури, стихійні лиха та незворотна деградація екосистем стають все більш небезпечними для життя людей і природи в усьому світі, попереджають провідні вчені.
У доповіді йдеться, що стримування глобального потепління в межах 1,5 градуса за Цельсієм вище за доіндустріальний рівень вимагає “значного, швидкого і безперервного скорочення викидів парникових газів у всіх секторах”. Викиди вже мають зменшуватись, а до 2030 року їх необхідно буде скоротити майже вдвічі, щоб обмежити потепління. Вікно можливостей для забезпечення придатного для життя та стійкого майбутнього швидко закривається, попереджають вчені.
Водночас у звіті є хороші новини, зазначили у WSJ. Якщо країни зможуть збалансувати викиди та зменшать викид парникових газів, щоб досягти “нульового” стану десь приблизно в середині століття, температура Землі може почати стабілізуватися через десятиліття або близько того. Це позитивніший результат, ніж у попередніх дослідженнях, заявив доктор Бенджамін Поултер.
Чим швидше ми діятимемо, тим швидше ми зможемо зупинити наслідки клімату, які відбуваються, — наголосив Поултер.
Інші автори IPCC відзначають, що кліматичні рішення — від переходу на електромобілі до зміни методів ведення сільського господарства — стають дешевшими та доступнішими для промислово розвинених країн і країн, що розвиваються.
Кліматична бомба сповільненої дії цокає. Але сьогоднішній звіт МГЕЗК є керівництвом зі знешкодження кліматичної бомби сповільненої дії. Це керівництво з виживання для людства”, – заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш.
Раніше повідомлялось, що врятувати льодовики у двох третинах найкрасивіших парків і заповідниках планети вдасться лише за умови обмеження глобального потепління на 1,5 градуса за Цельсієм вище доіндустріального рівня. У третині з них льодовики зникнуть до 2050 року, незалежно від того, сповільниться глобальне потепління чи ні.
Також згідно зі звітом Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), за минулі 30 років температура в Європі зростала більш ніж у два рази швидше, аніж середня глобальна температура.
- Минулі вісім років стали найтеплішими за всю історію спостережень. 2022 рік став п’ятим найтеплішим роком від початку ведення записів у 19 столітті.
- Найпосушливіший липень за останні декілька десятиліть цьогоріч зафіксовано одразу у двох європейських країнах – Англії та Франції.
- “М’якші” зими, які стали нормою останніми роками на Землі, можуть бути не менш руйнівними для людини та природи, як палюче сонце улітку. Вплив аномально теплих зим на природу варіюється від руйнівного впливу на сільське господарство до підвищення ризиків виникнення стихійних лих та небезпечних погодних явищ.
- Екологічна війна в Україні: десятилітні наслідки, відновлення та ризики сьогодення. 24 лютого Росія розпочала повномасштабну війну в Україні — кровопролитну, жорстоку, безпрецедентну, війну проти мирного населення та українського майбутнього. Також армія РФ вже 6 місяців поспіль намагається знищити екосистеми країни та забрати у нас здатність відновитись як економічно, так і екологічно.