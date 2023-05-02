Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради підтримав створення робочої групи, яка має оперативно напрацювати механізм повернення доплат військовим. Порошенко нагадав, що скасовані доплати були запроваджені у перші дні повномасштабного вторгнення указом президента, і "Верховна Рада своїм рішенням відновила справедливість".

Про це інформує пресслужба “Євросолідарності”.

За словами Порошенка, кожен повинен зробити все можливе для того, щоб зробити дії ЗСУ ефективними. “Я хочу подякувати ВРУ за дуже мудре рішення, яким Верховна Рада забезпечила збереження 30-тисячної надбавки для військовослужбовців. Дякую представникам кожної фракції”, – сказав лідер “Європейської солідарності”.

Крім того, він наголосив, що Верховна Рада не додала 30 тисяч – вона не дала забрати у військовослужбовців гроші, запроваджені указом президента від 24 лютого 2022 року і введені в дію розпорядженням уряду від 28 лютого 2022 року.

Як пояснив Порошенко, якщо сьогодні в країні не вистачає грошей – треба скоротити всі можливі нецільові бюджетні витрати. “Скорочуйте і забирайте у всіх. Ви пропонуєте забрати тільки у військових, а всі решта будуть отримувати свої захмарні зарплати? Телемарафон за 2 мільярди платників податків, продовжується корупційно орієнтоване дорожнє будівництво”, – прокоментував він.

Нагадаємо, що очільники силових та оборонних відомств України написали листа до голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука з проханням відкласти розгляд правки до законопроєкту № 8312 щодо повернення доплат військовим у розмірі 30 000 гривень. Водночас вони просять розробити новий проєкт закону.

ДОВІДОВО. з 1 лютого цього року військовослужбовцям, які перебувають поза зоною бойових дій, не нараховують додаткове грошове забезпечення у розмірі 30 тисяч гривень. У відповідь на це нововведення президента України Володимира Зеленського закликали повернути скасовані додаткові виплати, натомість урізати надбавки народним депутатам.