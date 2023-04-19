Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що в Агентстві кіберзахисту Великої Британії (GCHQ) попереджають про загрозу критичній національній інфраструктурі Заходу через активність з боку хакерів, які пов’язані з Росією.
Прихильники-хакери РФ раніше проводили в основному онлайн-кампанії, які спотворювали загальнодоступні вебсайти або виводили їх з ладу. Однак зараз деякі з них планують завдати більшої шкоди.
“Деякі заявили про бажання досягти більш руйнівного та руйнівного впливу на західну критично важливу національну інфраструктуру, зокрема у Великій Британії”, — заявили в Британському національному центрі кібербезпеки (NCSC), що є частиною розвідувального агентства GCHQ.
Хоча такі групи є ідеологічно вмотивованими та пов’язані з інтересами РФ, вони “не підлягають формальному державному контролю”.
“Це робить їх менш передбачуваними”, — додали в повідомленні.
- Кібернаступ РФ минулого року був швидким та затятим, водночас не викликав захоплення. У ньому хакери провели, мабуть, найбільшу в історії атаку на комп’ютерні мережі. Україна, добре підготовлена та підтримувана іноземними технологічними компаніями та союзниками, відбила багато з цих ударів, попри всі очікування, зберігши зв’язок та найважливіші державні служби онлайн. Але кібервійна, як і фізична, розвивається.
- За даними пошукової системи Google, російські кібератаки в країнах НАТО за минулий рік зросли в чотири рази проти показника 2020 року. В Україні кількість російських кібератак за той самий період зросла втричі.
- 19 січня президент Microsoft Бред Сміт заявив, що кібератаки Росії проти українських цілей послабилися, проте попередив, що це може змінитися з початком весни.