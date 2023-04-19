У Великій Британії заявили, що хакери, які пов'язані з РФ планують кібератаки на критичну інфраструктуру Заходу. Зокрема, йдеться про Сполучене Королівство.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що в Агентстві кіберзахисту Великої Британії (GCHQ) попереджають про загрозу критичній національній інфраструктурі Заходу через активність з боку хакерів, які пов’язані з Росією.

Прихильники-хакери РФ раніше проводили в основному онлайн-кампанії, які спотворювали загальнодоступні вебсайти або виводили їх з ладу. Однак зараз деякі з них планують завдати більшої шкоди.

“Деякі заявили про бажання досягти більш руйнівного та руйнівного впливу на західну критично важливу національну інфраструктуру, зокрема у Великій Британії”, — заявили в Британському національному центрі кібербезпеки (NCSC), що є частиною розвідувального агентства GCHQ.

Хоча такі групи є ідеологічно вмотивованими та пов’язані з інтересами РФ, вони “не підлягають формальному державному контролю”.

“Це робить їх менш передбачуваними”, — додали в повідомленні.