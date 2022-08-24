Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Крим є частиною України. Він додав, що повернення півострова до складу країни є вимогою міжнародного права.

Про це повідомило CNN.

Турецький президент підтвердив позицію Туреччини щодо підтримки територіальної цілісності України.

“Повернення Криму до складу України, невіддільною частиною якої він є, по суті, є вимогою міжнародного права”, — сказав Ердоган.

Анкара надалі буде підтримувати Кримську платформу, яка була започаткована для розв’язання кримського питання мирним шляхом. Ердоган наголосив, що Туреччина не визнає окупацію півострова Росією.

“Туреччина не визнає анексію Криму і з першого дня відкрито заявляє, що цей крок є нелегітимним і незаконним. Це принципова позиція, яка має не тільки правові, а й моральні основи”, — сказав він.

За його словами, захист територіальної цілісності, суверенітету та політичної єдності України є “критично важливим”. Це стосується не лише регіональної, а й глобальної безпеки та стабільності.

“Забезпечення безпеки та благополуччя наших кримськотатарських земляків також є одним із пріоритетів Туреччини”, — сказав він.