За даними ЗМІ, для адміністрації президента США Джо Байдена, звернення президента України Володимира Зеленського, у якому він повідомив про подання заяви на членство у НАТО стало несподіванкою. На даний час американські посадовці не мають єдино думки щодо приєднання України до Північноатлантичного Альянсу.

Про це повідомляє Politico.

За словами двох американських посадовців, знайомих із внутрішніми дискусіями, заява України про те, що вона прагне прискореного вступу до НАТО, стала несподіванкою для адміністрації Байдена.

Зокрема спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, коментуючи виданню можливість членства України у НАТО, відмовилась від прямої підтримки цього. Вона лише сказала, що підтримує “гарантії безпеки” для Києва.

“Ми дуже віддані демократії в Україні. Давайте виграємо цю війну. Але я була б за те, щоб вони мали гарантію безпеки”, – відповіла вона.

Членство України в НАТО протягом тривалого часу було гострою темою у Вашингтоні через статтю 5 Хартії, яка вимагає від США військового захисту будь-якої країни-члена Альянсу, яка зазнає нападу.

Оскільки за останнє десятиліття зросла ймовірність повномасштабного російського вторгнення, Україна прагнула отримати ці гарантії безпеки навіть у той час, коли в США почали непокоїтись перспективою війни з Росією.

Однак Захід побоюється, що негайний вступ України до НАТО — який вимагає одностайного схвалення всіх 30 країн-членів — призведе до війни між США та Росією.

Деякі союзники колишнього президента США Дональда Трампа навіть намагалися переконати Україну взяти на себе зобов’язання не вступати в НАТО, щоб заспокоїти президента РФ Володимира Путіна, хоча Сполучені Штати вважали, що російський лідер все одно збирався вдертися в Україну.

У п’ятницю, 30 вересня, Володимир Зеленський виступив з проханням швидкого вступу України до НАТО після заяви Путіна про те, що чотири території на сході України увійдуть до складу Росії.

“Ми довіряємо один одному, ми допомагаємо один одному та захищаємо один одного. Ось що таке альянс. Де факто. Сьогодні Україна подає заявку, щоб це було де-юре”, – сказав Зеленський.