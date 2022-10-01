Про це повідомляє Politico.
За словами двох американських посадовців, знайомих із внутрішніми дискусіями, заява України про те, що вона прагне прискореного вступу до НАТО, стала несподіванкою для адміністрації Байдена.
Зокрема спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, коментуючи виданню можливість членства України у НАТО, відмовилась від прямої підтримки цього. Вона лише сказала, що підтримує “гарантії безпеки” для Києва.
“Ми дуже віддані демократії в Україні. Давайте виграємо цю війну. Але я була б за те, щоб вони мали гарантію безпеки”, – відповіла вона.
Членство України в НАТО протягом тривалого часу було гострою темою у Вашингтоні через статтю 5 Хартії, яка вимагає від США військового захисту будь-якої країни-члена Альянсу, яка зазнає нападу.
Оскільки за останнє десятиліття зросла ймовірність повномасштабного російського вторгнення, Україна прагнула отримати ці гарантії безпеки навіть у той час, коли в США почали непокоїтись перспективою війни з Росією.
Однак Захід побоюється, що негайний вступ України до НАТО — який вимагає одностайного схвалення всіх 30 країн-членів — призведе до війни між США та Росією.
Деякі союзники колишнього президента США Дональда Трампа навіть намагалися переконати Україну взяти на себе зобов’язання не вступати в НАТО, щоб заспокоїти президента РФ Володимира Путіна, хоча Сполучені Штати вважали, що російський лідер все одно збирався вдертися в Україну.
У п’ятницю, 30 вересня, Володимир Зеленський виступив з проханням швидкого вступу України до НАТО після заяви Путіна про те, що чотири території на сході України увійдуть до складу Росії.
“Ми довіряємо один одному, ми допомагаємо один одному та захищаємо один одного. Ось що таке альянс. Де факто. Сьогодні Україна подає заявку, щоб це було де-юре”, – сказав Зеленський.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 30 вересня провів незаплановану пресконференцію у штаб-квартирі Альянсу. Він виступив із заявою щодо вступу України до НАТО, а також висловив свою позицію щодо анексії Росією окупованих територій нашої держави.