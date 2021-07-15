Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

У Німеччині, щонайменше, 19 людей загинули і десятки пропали безвісти. За даними поліції, чотири людини загинули і 70 пропали в районі виноробного центру Арвайлер в регіоні Рейнланд-Пфальц, після того як річка Ар, що впадає в Рейн, вийшла з берегів і зруйнувала півдюжини будинків.

Також вісім людей загинули в Нідерландах в районі Ойскірхен на південь від Бонна. Ще семеро осіб загинули в іншому місці на землі Північний Рейн-Вестфалія, кілька з них були в затоплених підвалах.

Крім того, через зливи в Бельгії загинули двоє чоловіків, а 15-річна дівчинка пропала безвісти після того, як її віднесло рікою, що розлилася.

Сотні військових допомагали поліції в рятувальних операціях, використовуючи танки для очищення доріг від зсувів і дерев, що впали, в той час як вертольоти рятували тих, хто застряг на дахах.

Дощ також викликав серйозні перебої в роботі громадського транспорту, наприклад, високошвидкісні поїзди Thalys в Німеччину були скасовані. Рух по річці Маас також призупинено, оскільки головний бельгійський водний шлях загрожує вийти з берегів.

Метеорологи заявили, що дощі в регіоні за останні 24 години були безпрецедентними, оскільки погода з низьким тиском викликала стійкі місцеві зливи також на заході у Франції, Бельгії та Нідерландах.

Німецька метеорологічна служба повідомила, що пізніше в четвер і п’ятницю знову очікується сильніший дощ.

Фото: Reuters, АР