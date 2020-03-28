Нардеп, який входить в орбіту олігарха Ігоря Коломойського – Ігор Палиця сподівався, що президент Володимир Зеленський "пошле" Міжнародний валютний фонд.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, Палиця опублікував уривок з серіалу “Слуга народу”, на якому Зеленський-Голобородько послав у дупу МВФ.

“Мені в образі президента сподобався саме цей рішучий вчинок, де він прийняв рішення на користь країни, не дивлячись на поради всякого непотребу, який фінансується зовні. І я повірив! Дуже не хочеться відчути себе лохом”, – прокоментував він ролик.

Мені в образі Президента сподобався саме цей рішучий вчинок , де він прийняв рішення на користь Країни, не дивлячись на поради всякого непотребу, який фінансується зовні. І я повірив ! Дуже не хочеться відчути себе ЛОХОМ( Опубликовано Ігором Палицей Суббота, 28 марта 2020 г.

Слід зазначити, що 24 березня Кабмін вніс у Раду законопроєкт про внесення змін до банківського законодавства, які заборонять повернення націоналізованих банків їх ексвласникам.

Як відомо, зараз Національний банк України очікує затвердження Міжнародним валютним фондом нової трирічної програми для нашої країни. Ряд умов для неї вже були виконані Україною. Наразі Фонд очікує виконання ще кількох умов, зокрема, прийняття закону про ринок землі і закону, який заборонить повернення збанкрутілих банків на ринок. Це стосується, в тому числі, націоналізованого “ПриватБанку”.

Проте 25 березня нардепи, котрі входять в орбіту Коломойського – Ігор Палиця, Олександр Дубінський, Ольга Смаглюк, Олег Дунда – подали альтернативні законопроєкти.