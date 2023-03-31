У Повітряних силах заявили, що українські військові використовують "розумні" авіабомби західного типу JDAM (Joint Direct Attack Munition).

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в етері телемарафону.

За його словами, українські захисники використовують JDAM – бомби західного зразка, якими авіація доволі успішно завдає ударів по важливих цілях. Він зауважив, що ці бомби дещо меншої потужності, але високоточні.

“Хотілось би мати таких бомб побільше, щоби мати успіх фронті”, – додав Ігнат.

Зауважимо, що, зазвичай, бомби скидають із бомбардувальників або винищувачів. Тому українським Повітряним Силам довелося знайти спосіб націлюватися та запускати JDAM із літаків радянських часів, подібно до того, як вони робили з протирадіаційними ракетами HARM виробництва США на початку 2022 року.

Протягом останнього часу РФ активно застосовує керовані авіаційні бомби. Зазвичай йдеться про радянські ФАБ-500, які дообладнали крилами та GPS-навігацією.

За словами Ігната, зазвичай вони не є дуже точними, тому становлять загрозу цивільним об’єктам.

ДОВІДКА. Joint Direct Attack Munition – комплект обладнання на основі технології GPS, що перетворює прості бомби вільного падіння на всепогодні кориговані боєприпаси. Американські військові використовували цю технологію, щоб завдавати ударів із високим рівнем точності.