Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що попри рішення платіжних систем Visa та Mastercard припинити роботу у РФ, деякі "шпаринки" для проведення операцій у даній країні все ж залишились.

Про це Дмитро Кулеба повідомив в етері телемарафону.

Як зазначив український міністр, щоб повністю припинити роботу Visa та Mastercard на території країни-агресора, потрібно “комусь взаємодіяти” а комусь “тиснути” на платіжні системи, аби вони повністю розірвали звязок з російським ринком.

Кулеба додав, що окремі держави та компанії намагаються допомагати Росії, продовжуючи вести з агресором бізнес або ж допомагаючи обходити санкції.

“Все це відбувається на українській крові, ціною нашої крові, наших страждань, і ми протягом дня будемо виходити на зв’язок з конкретними компаніями і розповідати про те, що вони роблять і як за наш рахунок намагаються заробляти гроші з Росії”, – зауважив глава МЗС.

Він наголосив, що серед компаній, які продовжують співпрацю з РФ, є ті, які “сильно здивують” українців, проте такою є сувора правда.

Всього ж на сьогодні про припинення співпраці з Росією оголосили 113 брендів, а 213 компаній частково чи повністю припинили роботу з РФ. Наступного тижня Україна очікує, що проти Росії запровадять нові “болючі санкції”.

Заради цього українська влада проводить постійні перемовини з Західними партнерами, зокрема з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.