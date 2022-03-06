Про це Дмитро Кулеба повідомив в етері телемарафону.
Як зазначив український міністр, щоб повністю припинити роботу Visa та Mastercard на території країни-агресора, потрібно “комусь взаємодіяти” а комусь “тиснути” на платіжні системи, аби вони повністю розірвали звязок з російським ринком.
Кулеба додав, що окремі держави та компанії намагаються допомагати Росії, продовжуючи вести з агресором бізнес або ж допомагаючи обходити санкції.
“Все це відбувається на українській крові, ціною нашої крові, наших страждань, і ми протягом дня будемо виходити на зв’язок з конкретними компаніями і розповідати про те, що вони роблять і як за наш рахунок намагаються заробляти гроші з Росії”, – зауважив глава МЗС.
Він наголосив, що серед компаній, які продовжують співпрацю з РФ, є ті, які “сильно здивують” українців, проте такою є сувора правда.
Всього ж на сьогодні про припинення співпраці з Росією оголосили 113 брендів, а 213 компаній частково чи повністю припинили роботу з РФ. Наступного тижня Україна очікує, що проти Росії запровадять нові “болючі санкції”.
Заради цього українська влада проводить постійні перемовини з Західними партнерами, зокрема з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
“Ми вдячні за ті санкції, які застосовані, вони дійсно є безпрецедентними, дійсно вже завдали безпрецедентної шкоди російській економіці і російським елітам. Але війна продовжується, а значить, станом на зараз ці санкції є напівзаходами. Тому, якщо Захід залишиться на цьому рівні застосованих санкцій, то в нас виникне трагічна ситуація, коли через половинчасті заходи будуть продовжувати страждати і гинути українські громадяни і руйнуватися українські міста”, – резюмував Кулеба.
- Нагадаємо, міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard оголосили, що припинять транзакції на території РФ та не співпрацюватимуть з російськими банками.
- Після цього в Росії на тлі призупинення операцій платіжних систем Visa та Mastercard почали розробляти другий план. Банки РФ відзвітували, що готують запуск карток китайської платіжної системи UnionPay.