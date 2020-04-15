Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
Це, зокрема, стосується жителів Житомирської, Київської областей, а також Києва.
Він уточнив, що радіаційний фон станом на 14 квітня у вказаних областях та у столиці знаходиться в рамках норми (становить 0,011 мікрорентген на годину).
“Тому з цього боку небезпеки немає. Водночас ми моніторимо ситуацію і бачимо підвищення рівня різних часток горіння в повітрі. Тому радимо всім людям, у яких є хронічні захворювання легенів або серцево-судинні захворювання не виходити, обмежити свій вихід на вулицю в ранкові годинник, коли концентрація часток у повітрі найбільш висока”, – зазначив Степанов.
Він також порекомендував пити більше води і робити вологе прибирання.
“Більше пити води, робити вологе прибирання приміщень. Це дуже важливо для стану вашого здоров’я”, – наголосив Степанов.
(На відео – з 4:47)
- Станом на 7:15 15 квітня пожежа в зоні Чорнобиля була не активною. Там тліють пеньки і деревина. Осередки тління продовжують гасити.
- Напередодні мер столиці Віталій Кличко заявляв, що в Києві не спостерігається перевищення радіаційного фону через пожежі в Чорнобильській зоні відчуження.