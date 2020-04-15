Людям, у яких є хронічні захворювання легенів або серця, не варто виходити з дому в ранкові години через пожежі в Чорнобильській зоні.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Це, зокрема, стосується жителів Житомирської, Київської областей, а також Києва.

Він уточнив, що радіаційний фон станом на 14 квітня у вказаних областях та у столиці знаходиться в рамках норми (становить 0,011 мікрорентген на годину).

“Тому з цього боку небезпеки немає. Водночас ми моніторимо ситуацію і бачимо підвищення рівня різних часток горіння в повітрі. Тому радимо всім людям, у яких є хронічні захворювання легенів або серцево-судинні захворювання не виходити, обмежити свій вихід на вулицю в ранкові годинник, коли концентрація часток у повітрі найбільш висока”, – зазначив Степанов.

Він також порекомендував пити більше води і робити вологе прибирання.

“Більше пити води, робити вологе прибирання приміщень. Це дуже важливо для стану вашого здоров’я”, – наголосив Степанов.

(На відео – з 4:47)