Президент Володимир Зеленський прибув до Луганської області, де вирують лісові пожежі і розповів, як влада буде виплачувати компенсації і розселяти потерпілих.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Разом з президентом на місце трагедії прибули співробітники ДСНС, голова області і міністр МВС Арсен Аваков.

“З приводу компенсації – зараз йде засідання уряду паралельно. Треба зрозуміти, скільки потрібно [коштів]. Те, що я зараз почув – пропозицію, що треба швидко 50 мільйонів – вони [гроші] є в Кабміні – перерахувати, щоб допомогти людям. Найголовніше – умови, в яких вони живуть”, – заявив Зеленський.

Також він зазначив, що прийнято рішення надати по 300 тисяч гривень родинам, які втратили житло.

“І зараз треба порахувати, скільки потрібно коштів людям, які все втратили, – господарство, документи, гроші. Треба швидко порахувати і надати людям ці компенсації”, – сказав президент.