Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Разом з президентом на місце трагедії прибули співробітники ДСНС, голова області і міністр МВС Арсен Аваков.
“З приводу компенсації – зараз йде засідання уряду паралельно. Треба зрозуміти, скільки потрібно [коштів]. Те, що я зараз почув – пропозицію, що треба швидко 50 мільйонів – вони [гроші] є в Кабміні – перерахувати, щоб допомогти людям. Найголовніше – умови, в яких вони живуть”, – заявив Зеленський.
Також він зазначив, що прийнято рішення надати по 300 тисяч гривень родинам, які втратили житло.
“І зараз треба порахувати, скільки потрібно коштів людям, які все втратили, – господарство, документи, гроші. Треба швидко порахувати і надати людям ці компенсації”, – сказав президент.
- Раніше повідомлялося, що масштабна пожежа в Луганській області поширилася на село Смолянинове Новоайдарського району. Вогонь знищив кілька десятків житлових будинків, загинув місцевий житель.
- Пізніше стало відомо, що попередньо загинули чотири і постраждали дев’ятеро людей.