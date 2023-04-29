29 квітня у російській Пермі почалася пожежа на території оборонного заводу "Мотовилихинские заводы", що випускає реактивні системи залпового вогню.

Про це повідомляє російське видання “Коммерсантъ”, посилаючись на МНС РФ.

Світлини самого займання опублікували місцеві групи у соцмережах. Крім того, дим із території заводу можна було побачити з різних точок міста.

За даними МНС РФ, повідомлення про загоряння на території ПАТ “Мотовилихинские заводы” надійшло близько 20 години 29 квітня. Після прибуття на місце рятувальники встановили, що відбувається горіння трансформаторної будки. Попередньо, площа пожежі становить 10 квадратних метрів.

⚡️ Мотовилихинский завод горит Об этом сообщают наши подписчики. Если вам что-то известно, напишите нам в бот. pic.twitter.com/eFOwEqDPd1 — Пермь 36,6. ПРОТИВ ВОЙНЫ (@perm36_6) April 29, 2023

Видання пише, що наразі єдиний у Росії виробник реактивних систем залпового вогню ПАТ “Мотовилихинские заводы” перебуває в процедурі конкурсного провадження з 2018 року. Тоді заборгованість підприємства становила близько 17,6 млрд руб. Майновий комплекс ПАТ виставили на торги.