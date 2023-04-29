Про це повідомляє російське пропагандистське видання “РИА Новости” і так званий “губернатор Севастополя” Михайло Развожаєв у Telegram.
Близько 15 години 29 квітня Развожаєв зазначив, що пожежу повністю ліквідовано, а на місці залишили черговий розрахунок.
Раніше він говорив про те, що нафтобазу у Севастополі атакували два безпілотники, один з яких окупанти збили.
“Після роботи експертів на місці стало зрозуміло, що до нафтового резервуара зміг долетіти тільки один безпілотник. Другий БПЛА був вражений бійцями постів зовнішнього спостереження флоту за допомогою стрілецької зброї. Його уламки знайдено на березі поруч із терміналом”, — йдеться в повідомленні.
ДОВІДКА. У тимчасово окупованому Севастополі загорівся резервуар з паливом. Площа пожежі становила близько 1000 квадратних метрів. Окупаційна “влада” півострова заявила, що причиною пожежі стало влучання безпілотника.
- Окупанти почали укріплювати оборону бухт у тимчасово захопленому ними Севастополі на тлі нещодавньої атаки українськими надводними безпілотниками. Так, за даними ЗМІ, місто охороняють катерами, вертольотами та бойовими дельфінами.
- 11 квітня призначений Москвою так званий лідер Криму Сергій Аксьонов заявив, що регіон перебуває на сторожі перед ймовірним майбутнім українським контрнаступом, наголосивши, що російські сили побудували “сучасну глибоку оборону”.
- Попри те, що зараз найактивніші бойові дії російсько-української війни тривають на східному напрямку, Україна не забуває й про деокупацію Криму і на півострові ведеться зовсім інші війна.