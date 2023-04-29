У тимчасово окупованому Севастополі загасили пожежу на нафтобазі. За даними так званої "адміністрації", займання виникло внаслідок влучання безпілотника.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання “РИА Новости” і так званий “губернатор Севастополя” Михайло Развожаєв у Telegram.

Близько 15 години 29 квітня Развожаєв зазначив, що пожежу повністю ліквідовано, а на місці залишили черговий розрахунок.

Раніше він говорив про те, що нафтобазу у Севастополі атакували два безпілотники, один з яких окупанти збили.

“Після роботи експертів на місці стало зрозуміло, що до нафтового резервуара зміг долетіти тільки один безпілотник. Другий БПЛА був вражений бійцями постів зовнішнього спостереження флоту за допомогою стрілецької зброї. Його уламки знайдено на березі поруч із терміналом”, — йдеться в повідомленні.

ДОВІДКА. У тимчасово окупованому Севастополі загорівся резервуар з паливом. Площа пожежі становила близько 1000 квадратних метрів. Окупаційна “влада” півострова заявила, що причиною пожежі стало влучання безпілотника.