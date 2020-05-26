Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі у Олександрівській клінічній лікарні у Києві.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

Справу відкрили за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу — умисне пошкодження майна. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 15 років.

Наразі під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6 працівники Печерського управління поліції проводять першочергові слідчі розшукові дії, спрямовані на встановлення осіб, причетних до вказаного правопорушення. Досудове розслідування триває.