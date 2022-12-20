Голова "Укрпошти" Ігор Смілянський розповів про пенсіонерку з Харкова, котрій раніше компанія полегшила процес отримання коштів. Жінка написала лист на ім’я гендиректора, висловивши вдячність, та ще передала у конверті 1000 грн на "щось смачненьке".

Про це йдеться у дописі Смілянського у Facebook.

В попередні вихідні голова “Укрпошти” розбирав документи і побачив лист, на який, за його словами, мав би давно відповісти. Лист був від пані Тамари з Харкова та ще й 1000 грн в конверті.

Історія мене дуже зворушила, бо колись вона мені написала, а я попросив нашу команду допомогти пенсіонерці перейти до нас в Укрпошта отримувати пенсію, бо ходити до банку, особливо у воєнному Харкові, їй важко. Тепер листоноша приносить їй пенсію просто додому і для неї це дуже важливо. Я вже забув про цю історію, бо кожен день отримую десятки повідомлень і намагаюсь максимально допомогти. Але вона не забула, – йдеться у повідомленні.

Смілянський зауважив, що жінка написала листа та ще й 1000 грн поклала, щоб подякувати за роботу і, “як справжня українська бабуся”, написала, щоб за ці гроші він купив собі щось смачненьке поїсти.

Гендиректор наголосив, що йому, звісно, дуже приємно, що людина не просто оцінила сервіс, але й знайшла час, щоб написати стільки гарних слів та побажань, пояснивши, що “це заряджає краще за будь-який генератор”.

Гроші Смілянський відправив назад, а ще перепросив за затримку з відповіддю та відповів на лист, привітавши зі святами.