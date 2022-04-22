Контррозвідка Служби безпеки України викрила представника спецслужби так званої "Л/ДНР", що познайомився з підлітком із Луцька в комп'ютерній грі та намагався вивідати в нього стратегічну інформацію.

Про це повідомляє пресслужба Управління СБУ у Волинській області.

Чоловік, спілкуючись з підлітком, намагався вмовити його надіслати фото та відео розташування стратегічних об’єктів, зокрема військових баз на Волині. Втім, юнак швидко зорієнтувався і звернувся до Управління СБУ.

Ба більше, контррозвідники зафіксували випадок, коли у соцмережах з українським військовослужбовцем познайомилася “дівчина”, що згодом почала натякати на свій зв’язок з ФСБ РФ та попросила вивідати інформацію про військовий аеродром. Однак, чоловік вчасно заблокував “знайому”.