Про це повідомляє пресслужба Управління СБУ у Волинській області.
Чоловік, спілкуючись з підлітком, намагався вмовити його надіслати фото та відео розташування стратегічних об’єктів, зокрема військових баз на Волині. Втім, юнак швидко зорієнтувався і звернувся до Управління СБУ.
Ба більше, контррозвідники зафіксували випадок, коли у соцмережах з українським військовослужбовцем познайомилася “дівчина”, що згодом почала натякати на свій зв’язок з ФСБ РФ та попросила вивідати інформацію про військовий аеродром. Однак, чоловік вчасно заблокував “знайому”.
- Нагадаємо, за інформацією розвідки Великої Британії, президент Росії Володимир Путін скасував штурм маріупольського заводу “Азовсталь”, бо остерігається втрат серед своїх військових.
- За інформацією ЗМІ, щоранку біля посольства Росії в Ефіопії збираються сотні чоловіків різного віку, які готові воювати за РФ у війні проти України. У багатьох “добровольців” є чималий військовий досвід.