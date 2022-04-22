Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.
Зокрема британські розвідники вважають, що скасування штурму “Азовсталі” може свідчити про бажання Путіна стримати опір українців у Маріуполі та перенаправлення росіян на інші напрямки на Донбасі.
“Повномасштабний наземний штурм Росії на “Азовсталь”, ймовірно, призведе до значних втрат росіян, що ще більше знизить їх загальну боєздатність”, – зауважили у британській розвідці.
Зазначається також, що Росія продовжує активні бойові дії на Донеччині та Луганщині. Зокрема російські армійці намагаються захопити Красний Лиман, Бугаївку, Барвінкове, Лиман та Попасну.
Проте всупереч відновленню зосередженості РФ на сході України, російська армія все ще відчуває наслідки втрат, зазнаних раніше. Щоб відновити свої сили, вони почали перевозити пошкоджене озброєння на ремонт у Росію.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 22 April 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/UuvjA2vlqo
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/XNITVFNqdK
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 22, 2022
- Нагадаємо, що напередодні президент держави-агресора РФ Володимир Путін наказав скасувати штурм металургійного комбінату “Азовсталь”, оскільки вважає його “недоцільним”.
- Водночас радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що російська сторона заявила про відмову штурмувати завод “Азовсталь” у Маріуполі через недостатню кількість сил у цьому напрямку. Також він припустив, що росіяни вирішили перекинути частину своїх військ на посилення своїх позицій на сході.