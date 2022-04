Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.

Зокрема британські розвідники вважають, що скасування штурму “Азовсталі” може свідчити про бажання Путіна стримати опір українців у Маріуполі та перенаправлення росіян на інші напрямки на Донбасі.

“Повномасштабний наземний штурм Росії на “Азовсталь”, ймовірно, призведе до значних втрат росіян, що ще більше знизить їх загальну боєздатність”, – зауважили у британській розвідці.

Зазначається також, що Росія продовжує активні бойові дії на Донеччині та Луганщині. Зокрема російські армійці намагаються захопити Красний Лиман, Бугаївку, Барвінкове, Лиман та Попасну.

Проте всупереч відновленню зосередженості РФ на сході України, російська армія все ще відчуває наслідки втрат, зазнаних раніше. Щоб відновити свої сили, вони почали перевозити пошкоджене озброєння на ремонт у Росію.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 22 April 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/UuvjA2vlqo

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/XNITVFNqdK

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 22, 2022