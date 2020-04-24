Відповідне розпорядження опубліковане на сайті уряду.
Під час сьогоднішнього засідання Кабмін ухвалив рішення продовжити термін дії тимчасового обмеження на перетин державного кордону, яке було введено 14 березня, до середини травня. Раніше передбачалося, що кордони будуть закриті до 24 квітня.
“Внести зміну до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 березня 2020 р. № 287 “Про тимчасове обмеження перетинання державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, замінивши в тексті розпорядження слова і цифри “до 24 квітня 2020 р.” словами і цифрами “до 11 травня 2020 р”, — йдеться в розпорядженні уряду № 439-р.
- Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що пік захворюваності на коронавірус COVID-19 в Україні очікується 3 — 8 травня. У зв’язку з цим 22 квітня уряд прийняв рішення продовжити карантин у країні до 11 травня.
- Сьогодні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль представив план пом’якшення карантинних обмежень. Він складається з 5 етапів.