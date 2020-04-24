Відповідне розпорядження опубліковане на сайті уряду.

Під час сьогоднішнього засідання Кабмін ухвалив рішення продовжити термін дії тимчасового обмеження на перетин державного кордону, яке було введено 14 березня, до середини травня. Раніше передбачалося, що кордони будуть закриті до 24 квітня.

“Внести зміну до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 березня 2020 р. № 287 “Про тимчасове обмеження перетинання державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, замінивши в тексті розпорядження слова і цифри “до 24 квітня 2020 р.” словами і цифрами “до 11 травня 2020 р”, — йдеться в розпорядженні уряду № 439-р.