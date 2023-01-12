Правоохоронці затримали агента ФСБ, який передавав російській спецслужбі інформацію про енергетичні об’єкти Київської області та підрозділи Збройних сил України.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора України.

За даними слідства, підозрюваний добровільно погодився на співпрацю зі співробітником ФСБ РФ. За його завданням він знімав на фото та відео місця розташування об’єктів енергетичної інфраструктури Київщини, особового складу та техніки Збройних Сил України, фортифікаційних споруд і блокпостів.

Матеріали з координатами об’єктів енергетики та базування військовослужбовців ЗСУ за допомогою месенджера він передавав співробітнику спецслужби РФ. У відомстві зазначили, що при цьому чоловік усвідомлював, що цю інформаці. може використати держава-агресор для обстрілів Київщини.

За розвідувально-підривну діяльність проти України підозрюваний отримав від представника ФСБ РФ грошову винагороду.

Зрештою українські правоохоронці затримали агента у порядку ст. 208 КПК України. Під час обшуку у нього виявлено та вилучено заборонену символіку, державний прапор РФ, мобільний телефон, сімкартку, а також закордонний паспорт громадянина РФ.

Відтак, до суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи у вигляді застави.