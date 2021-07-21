Ввечері середи група представників праворадикальних організацій на чолі з головою С14 Євгеном Карасем заблокували бар "Хвильовий" в Києві.

Про це повідомляють #Букви.

Під баром за адресою Верхній Вал, 18, зібралися кілька десятків представників праворадикальних організацій. На чолі групи — лідер руху С14 Євген Карась.

Молоді люди спортивної статури заблокували вихід з двору, в якому розташований бар. Вони вигукували гасла “Закрити наркопритон” та погрози відвідувачам бару, які не мали змоги залишити заклад. На місці присутні також десятки правоохоронців, які, однак, не перешкоджають незаконній діяльності соратників Карася.

Зауважимо, що та сама група осіб декількома годинами раніше влаштувала контрмітинг під стінами Шостого апеляційному адмінсуду Києва, де тривав перегляд справи справі анархіста Олексія Боленкова, якому загрожує депортація з України.

Одним з організаторів контрмітингу так само виступав Євген Карась. Його соратники, зокрема, керівник праворадикальної організації “Національний спротив” Олексій Свинаренко та росіянин Михайло Шаланкевич (входив до угруповання покійного російського неонациста Максима Марцинкевича “Реструкт”) вчинили фізичний напад на журналіста видання #Букви Олександра Кужельного, який виконував завдання редакції.

Кореспондент #Букв написав заяву в поліцію щодо вчинення нападу. Правоохоронці так само були присутні, але не запобігали агресивній поведінці представників праворадикальних організацій.

Серед тих, хто брав участь в блокуванні роботи “Хвильового” також є заступник лідера руху “Традиція і Порядок” Дмитро Іванов. На відео, опублікованих в Telegram, Карась описує мотивацію присутніх так: “Прийшли обсміяти грантоїдів”. Іванов в тому ж ролику продемонстрував нацистське вітання, Карась на зіґування відреагував усмішкою.

В іншому ролику, де можна почути, як присутні скандують “Закрити наркопритон”, Карась розповідає: “Це “Хвильовий”, де працюють і на охороні, і в цілому тусують гомосексуалісти, анархісти та Боленков”.

Оновлено (22:00):

Пробувши під стінами бару кілька годин, соратники Євгена Карася все ж залишили локацію. За інформацією журналіста видання “Ґрати” Станіслава Юрченка, працівників бару, які вийшли до протестувальників для перемовин, обливали водою та лаяли. Поліція не реагувала.