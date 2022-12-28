Православна церква Литви оголосила, що хоче відокремитись від Московського патріархату. Церква засуджує війну в Україні, яку розв'язала Росія.

Про це йдеться у заяві ЛПЦ.

27 грудня Литовська православна церква провела загальну нараду. Під час неї священнослужителі засудили війну Росії проти України на всіх рівнях. Вони висловили антивоєнну позицію свого предстоятеля – митрополита Віленського та Литовського Інокентія.

Під час зборів священнослужителі заявили, що мають намір прискорити процес відокремлення від Московського патріархату. Вони хочуть здобути більшу незалежність від Російської православної церкви Московського патріархату (РПЦ МП).

Зазначено, що зв’язок з МП “є виключно канонічним і аж ніяк не перешкоджає церковній самостійності”.