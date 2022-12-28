Про це йдеться у заяві ЛПЦ.
27 грудня Литовська православна церква провела загальну нараду. Під час неї священнослужителі засудили війну Росії проти України на всіх рівнях. Вони висловили антивоєнну позицію свого предстоятеля – митрополита Віленського та Литовського Інокентія.
Під час зборів священнослужителі заявили, що мають намір прискорити процес відокремлення від Московського патріархату. Вони хочуть здобути більшу незалежність від Російської православної церкви Московського патріархату (РПЦ МП).
Зазначено, що зв’язок з МП “є виключно канонічним і аж ніяк не перешкоджає церковній самостійності”.
Раніше митрополит Інокентій звертався до Синоду РПЦ. У клопотанні йшлося про надання Литовській православній архієпископії статусу самоврядної церкви.
- Міністерство культури рекомендуватиме Лаврському заповіднику не продовжувати угоду з УПЦ МП на оренду Успенського собору й Трапезної церкви у Верхній Лаврі.
- Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній закликав усі релігійні громади Української православної церкви Московського патріархату перейти до ПЦУ.
- #Букви повідомляли, як ПЦУ отримала автокефалію.