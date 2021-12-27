Харківська правозахисна група (ХПГ) опублікувала матеріал про кримінальне провадження проти п'ятого президента України, в якому вони в тому числі розписали, чому ця підозра має характер політичного переслідування проти опозиціонера.

Відповідну публікацію члени ХПГ опублікували в інформаційному порталі “Права людини в Україні”.

Вони нагадали, що під час передвиборчої кампанії чинного президента Володимира Зеленського, він постійно прямо або опосередковано висловлювався щодо необхідності “посадки” Петра Порошенка.

Лозунг “Весна прийде – саджати будемо”, на думку правозахисників, був адресований саме Порошенку. Пізніше такі заяви робили Генеральний прокурор, нардепи та інші високопосадовці.

Правоохоронці вважають це явною ознакою політичних мотивів переслідування п’ятого президента.

Попередні погрози в адресу Петра Порошенка суперечать принципам справедливого судового розгляду, які викладені у Статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Правоохоронці посилаються на практику Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), згідно з яким право кожного обвинуваченого вважатися невинуватим і покладати на сторону обвинувачення обов’язок доведення висунутих звинувачень, належать до загального поняття справедливого судового розгляду в розумінні статті 6 § 1, яке застосовується до процедури постановлення вироку («Грейсон та Барнхем проти Сполученого Королівства» (Grayson and Barnham v. the United Kingdom), §§ 37 і 39).

“При цьому, Стаття 6 § 2 Конвенції має на меті перешкодити порушенню права на справедливий судовий розгляд внаслідок упереджених висловлювань, безпосередньо пов’язаних з судовим розглядом (“Ізмойлов та інші проти Росії” (Ismoilov and Others v. Russia), § 160). Так, презумпція невинуватості може бути знехтуваною не тільки суддею або судом, але й іншими державними органами (“Алленет де Рібемонт проти Франції” (Allenet de Ribemont v. France), § 3). Це стосується, наприклад, посадових осіб поліції (“Алленет де Рібемонт проти Франції” (Allenet de Ribemont v. France), §§ 37 та 41), Президента Республіки (“Пеша проти Хорватії” (Peša v. Croatia), § 149) голови парламенту (“Буткевічус проти Литви” (Butkevičius v. Lithuania), § 53), прокурора (“Дактарас проти Литви” (Daktaras v. Lithuania), § 42) тощо”, – зазначають правозахисники.

Члени ХПГ додали, що, згідно зі статтею 6 § 2 Конвенції, посадовим особам держорганів заборонено здійснювати будь-які заяви стосовно проведення кримінального слідства, які впливали б на думку громадськості на користь того, що підозрюваний є винним. Як приклад, правоохоронці послалися на рішення ЄСПЛ по справі “Ізмойлов та інші проти Росії” (Ismoilov and Others v. Russia), § 161.

Цих прикладів, на думку правозахисників, досить, щоб зробити висновок про політичні мотиви переслідування Петра Порошенка. Зокрема, це робиться, щоб ліквідувати основного опозиційного кандидата на пост наступного президента України, аби не допустити до звучання нелояльну опозиційну риторику та задля реалізації передвиборних обіцянок чинної влади з метою підвищення її політичного рейтингу.

“У випадку вдалих намагань держави затримати Порошенка та помістити його під варту, буде порушена статті 18 у поєднанні зі статтею 5 Конвенції. ЄСПЛ вже визнавав порушення прав людини при кримінальному переслідуванні опозиційних діячів в Україні, зокрема статей 5 та 18 Конвенції у справах “Тимошенко проти України” та “Луценко проти України”, – попереджають члени ХПГ.