Очільниця уряду Фінляндії Санна Марін у своєму різдвяному привітанні згадала про Україну. Політикиня наголосила, що багатьом українцям прийдешні свята доведеться проводити без електроенергії, води та тепла, а тому закликала підтримати Україну.

Привітання Санни Марін опубліковано пресслужбою уряду Фінляндії.

Політикиня наголосила, що цьогорічного Різдва думки Фінляндії будуть з Україною

“Багатьом українцям доводиться зустрічати Різдво та зиму без електроенергії, води і тепла, оскільки Росія бомбардує українські міста та інфраструктуру країни”, – наголосила Марін.

Тому, додала вона, у різдвяний період важка ситуація українців турбує кожного, адже ніхто б не хотів мати таких свят.

“Під час свят багато хто думає про допомогу та підтримку українцям. Кожен із нас може запропонувати допомогу зручним для себе способом, наприклад, присвятивши свій час для допомоги українцям чи пожертвувавши у благодійну організацію”, – сказала вона.

Марін також зауважила, що багатьох фінів турбує і своє життя, адже повномасштабне російське вторгнення в Україну відбилось і на Фінляндії. У країні, зокрема, подорожчали енергія, тепло та продукти.

“Насамперед це помітно у повсякденному житті людей з низьким та середнім доходами. Уряд намагався пом’якшити необґрунтований вплив на енергоносії Фінляндії. Зрозуміло, що Росія навмисне шантажує Фінляндію та Європу енергопостачанням і тим самим намагається підірвати нашу єдину підтримку України. Ми не прогнемось під тиском та шантажем”, – наголосила Санна Марін.