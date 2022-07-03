До Київської області приїхав прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз. Політик відвідав зруйновані окупантами Бучу, Гостомель та Ірпінь.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram.

За словами Олексія Кулеби, австралійський прем’єр був вражений від побаченого: зруйновані цивільні будинки, сліди від мін та знищений аеропорт “Антонова”.

“Це перша поїздка Ентоні Албаніза до України”, — зазначив він.

Голова Київської ОВА подякував делегації за особистий приїзд на Київщину. Олексій Кулеба зазначив, що у світовому порядку денному повинна залишитися війна в Україні, яка триває посеред Європи.

Ентоні Албаніз наголосив, що Австралія буде підтримувати Україну надалі. Він засудив російське вторгнення та виступає за справедливе покарання за злочини, що відбувалися.