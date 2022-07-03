Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram.
За словами Олексія Кулеби, австралійський прем’єр був вражений від побаченого: зруйновані цивільні будинки, сліди від мін та знищений аеропорт “Антонова”.
“Це перша поїздка Ентоні Албаніза до України”, — зазначив він.
Голова Київської ОВА подякував делегації за особистий приїзд на Київщину. Олексій Кулеба зазначив, що у світовому порядку денному повинна залишитися війна в Україні, яка триває посеред Європи.
Ентоні Албаніз наголосив, що Австралія буде підтримувати Україну надалі. Він засудив російське вторгнення та виступає за справедливе покарання за злочини, що відбувалися.
- Нагадаємо, 1 липня уряд Австралії запровадив нові антиросійські санкції. Вони торкнулись росіян, які вважаються наближеними до президента РФ Володимира Путіна. Зокрема йдеться про ексгімнастку Аліну Кабаєву, двоюрідного брата та племінників Путіна.
- Сполучені Штати Америки та ще чотири країни створили неформальну групу Partners in the Blue Pacific (PBP), яка буде спрямована на зміцнення економічних і дипломатичних зв’язків з тихоокеанськими острівними державами.