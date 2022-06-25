Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.
Об’єднання Partners in the Blue Pacific (PBP) буде підтримувати тихоокеанські регіони й зміцнювати економічні зв’язки між тихоокеанськими островами та іншими країнами світу.
“Ми об’єднані у нашій спільній рішучості підтримувати регіон, який приносить користь народам тихоокеанського регіону. Ми єдині щодо того, як ми хочемо реалізувати це бачення – відповідно до принципів тихоокеанського регіону, суверенітету та прозорості”, – йдеться у повідомленні Білого дому.
Також очікується, що більшість високопоставлених чиновників США відвідають тихоокеанські острівні країни, оскільки Вашингтон візьме активну участь щодо протидії Китаю у стратегічно важливому регіоні.
Ці 5 країн як разом, так і окремо планують посилити свої зусилля щодо підтримки тихоокеанських пріоритетів відповідно до майбутньої стратегії форуму тихоокеанських островів до 2050 року для Блакитного тихоокеанського континенту. Для цього союз буде співпрацювати з різними тихоокеанськими партнерами.
Також одним із завдань союзу є розширення можливості співпраці між Тихим океаном і світом. PBP заохочуватиме та сприятиме більшій взаємодії з тихоокеанським регіоном будь-якого іншого партнера, який поділяє цінності цього регіону та прагне працювати конструктивно та прозоро на користь народу регіону.
Partners in the Blue Pacific (PBP) у глобальному масштабі визначить можливості для розширення участі тихоокеанського регіону в міжнародних форумах.
- Нагадаємо, що 24 червня Верховний суд США скасував фундаментальне право на аборт, засноване майже 50 років тому у справі “Ро проти Вейда”. Як стверджують правозахисники, це може різко скоротити або навіть заборонити процедуру.
- Японія заявила, що надасть 2 мільйони євро Міжнародній агенції з атомної енергії на зусилля щодо надання безпеки українським ядерним об’єктам, що зазнали атаки з боку Росії.
- Нова Зеландія відправить літак C-130H Hercules і команду з 50 осіб до Європи для розподілу військової допомоги Україні проти вторгнення Росії.