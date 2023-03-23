Про це повідомило CNN.
Ймовірно, робоча поїздка іспанського прем’єра до Китаю відбудеться 31 березня. Педро Санчес поїде до Пекіну на запрошення Сі Цзіньпіна. Його запросили до нагоди 50-річчя дипломатичних відносин.
Уряд США було проінформовано про поїздку Санчеса.
За даними видання, іспанський прем’єр та президент Китаю під час зустрічі можуть обговорити війну Росії проти України. Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що не має інформації з цього приводу.
- За інформацією ЗМІ, під час зустрічі у Москві з китайським лідером Сі Цзіньпінем президент РФ Володимир Путін не зумів переконати його у будівництві нового газопроводу “Сила Сибіру-2”.
- Важливість відносин між Росією та Китаєм зросла для обох сторін, оскільки Вашингтон запровадив санкції проти РФ та обмежив доступ Китаю до американських технологій з міркувань безпеки.
- Аналітики Інституту вивчення війни, коментуючи другий день візиту китайського президента Сі Цзіньпіня до Росії, зауважили, що, найімовірніше, президенту РФ Володимиру Путіну не вдалось забезпечити необмежене партнерство з КНР, на яке він очікував.