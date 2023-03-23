Наступного тижня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес має намір приїхати до Пекіну. Очікується, що він разом з китайським лідером Сі Цзіньпіном обговорять війну в Україні.

Про це повідомило CNN.

Ймовірно, робоча поїздка іспанського прем’єра до Китаю відбудеться 31 березня. Педро Санчес поїде до Пекіну на запрошення Сі Цзіньпіна. Його запросили до нагоди 50-річчя дипломатичних відносин.

Уряд США було проінформовано про поїздку Санчеса.

За даними видання, іспанський прем’єр та президент Китаю під час зустрічі можуть обговорити війну Росії проти України. Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що не має інформації з цього приводу.