Очільник хорватського уряду Андрей Пленкович попросив вибачення в українців через заяву президента Хорватії Зорана Мілановича. Останній напередодні виступив проти членства України в НАТО та додав, що у разі відкритого вторгнення РФ в Україну "виведе зі східного регіону останнього свого солдата".

Про це йдеться на офіційній сторінці уряду Хорватії у Twitter.

Слова президента Хорватії викликали незадоволення прем’єр-міністра країни Андрея Пленковича, який є політичним опонентом Зорана Мілановича. Пленкович вже розкритикував заяву Мілановича та звернувся до українців.

“Враховуючи той факт, що хорватських військових немає в Україні, а контингент, який був у Польщі, вже повернувся, я не можу зрозуміти, яких військових хоче виводити президент”, – відзначив Пленкович.

Більш того, Пленкович попросив вибачення в українців за те, що Зоран Міланович назвав Україну “найбільш корумпованою країною”.