Про це йдеться на офіційній сторінці уряду Хорватії у Twitter.
Слова президента Хорватії викликали незадоволення прем’єр-міністра країни Андрея Пленковича, який є політичним опонентом Зорана Мілановича. Пленкович вже розкритикував заяву Мілановича та звернувся до українців.
“Враховуючи той факт, що хорватських військових немає в Україні, а контингент, який був у Польщі, вже повернувся, я не можу зрозуміти, яких військових хоче виводити президент”, – відзначив Пленкович.
Більш того, Пленкович попросив вибачення в українців за те, що Зоран Міланович назвав Україну “найбільш корумпованою країною”.
“Слова Мілановича про корупцію в Україні – не є нашою офіційною позицією. Тому, від імені хорватського уряду, я хочу попросити вибачення в українців за такі недолугі висловлювання нашого президента”, – додав хорватський прем’єр.
- Нагадаємо, що президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що в разі війни України з Російською Федерацією його країна максимально дистанціюється від військового конфлікту.
- Як відомо, Зоран Міланович став президентом Хорватії у січні 2020 року.