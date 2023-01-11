Про це інформує Newsweek.

Моравецький провів зустріч зі своїми колегами з України та Литви, під час якої були обговорені спільні зусилля на тлі вторгнення Росії в Україну, яке триває протягом 9 місяців.

Зустріч відбулася після випадку на українсько-польському кордоні, поблизу якого внаслідок випадково випущеної ракети загинуло двоє людей.

Спочатку лідери вважали, що ракета прилетіла з Росії, що викликало занепокоєння щодо ескалації військового конфлікту. Однак у НАТО заявили, що ракету, ймовірно, випадково випустили українські ВПС.

Не зважаючи на це, впродовж останніх тижнів Польща не демонструвала жодних ознак відмови у своїй підтримці України. У суботу, 7 січня, Моравецький подвоїв заклики підтримати східноєвропейську країну в боротьбі з російським вторгненням, яке викликало міжнародний осуд.

“Європа надто пізно помітила загрозу з боку Росії, тому сьогодні ми не можемо зволікати з наданням допомоги Україні“, – коментує Моравецький.

Удар, який здебільшого розцінюється як випадковий, суттєво не похитнув відносини між Україною, Польщею та НАТО. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що удар, який було завдано в момент захисту України від нападів Росії на її інфраструктуру “, стався не з її вини.