Про це повідомило Польське радіо.
Матеуш Моравецький вважає, що РФ є “варварським агресором”. Громадяни цієї країни вбивають мирне населення України та чинять жахливі злочини.
“Я переконаний, що вода камінь точить, і наші дії мають сенс. Я не пам’ятаю, щоб у 1943 році хтось із німецьких туристів подорожував, наприклад, до Великої Британії чи інших країн вільного світу з туристичною метою”, – заявив Моравецький.
Польський прем’єр-міністр також наголосив, що російські активи слід конфіскувати. Він закликав не видавати росіянам візи, окрім гуманітарних.
Моравецький порушував це питання з іншими європейськими лідерами. Він висловив сподівання, що у Західній Європі прислухаються та усвідомлять важливість цього рішення.
“Сподіваюся, що цей постулат також буде прийнято (в ЄС – ред.)”,- зазначив прем’єр-міністр Польщі.
У Копенгагені минула зустріч глав урядів Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії і президента Литви, в якій зокрема взяв участь Моравецький. Під час зустрічі порушили питання зміцнення співпраці в енергетичній безпеці у регіоні Балтійського моря.
- У Кремлі прокоментували ситуацію щодо можливої заборони надання шенгенських віз громадянам Росії. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у випадку запровадження такої заборони європейцям варто очікувати “відповідної реакції”.
- У Європейському Союзі мають намір припинити дію угоди про спрощення візового режиму з РФ. Міністри закордонних справ країн ЄС планують ухвалити таке рішення під час саміту в Празі вже 30 серпня.
- Франція та Німеччина підписали листа, де запропонували не забороняти росіянам в’їжджати до ЄС по туристичних візах. Країни аргументують тим, що громадяни РФ можуть тільки згуртуватися проти Заходу.