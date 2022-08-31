Про це повідомило Польське радіо.

Матеуш Моравецький вважає, що РФ є “варварським агресором”. Громадяни цієї країни вбивають мирне населення України та чинять жахливі злочини.

“Я переконаний, що вода камінь точить, і наші дії мають сенс. Я не пам’ятаю, щоб у 1943 році хтось із німецьких туристів подорожував, наприклад, до Великої Британії чи інших країн вільного світу з туристичною метою”, – заявив Моравецький.

Польський прем’єр-міністр також наголосив, що російські активи слід конфіскувати. Він закликав не видавати росіянам візи, окрім гуманітарних.

Моравецький порушував це питання з іншими європейськими лідерами. Він висловив сподівання, що у Західній Європі прислухаються та усвідомлять важливість цього рішення.

“Сподіваюся, що цей постулат також буде прийнято (в ЄС – ред.)”,- зазначив прем’єр-міністр Польщі.

У Копенгагені минула зустріч глав урядів Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії і президента Литви, в якій зокрема взяв участь Моравецький. Під час зустрічі порушили питання зміцнення співпраці в енергетичній безпеці у регіоні Балтійського моря.