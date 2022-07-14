Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль виступив на конференції "Азійське лідерство". Він закликав корейські компанії, які вийшли з російського ринку, перенести бізнес до України.

Про це повідомив Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Український прем’єр наголосив, що Республіка Корея є одним із регіональних лідерів. Країна може відігравати помітнішу роль у зусиллях світового співтовариства щодо допомоги Україні.

Денис Шмигаль вважає, що кращим елементом тиску на РФ для завершення війни є санкції. Він наголосив на необхідності запровадити повне ембарго на торгівлю з Росією та закрити порти для їхніх суден. Також прем’єр додав, що міжнародні компанії мають вийти з ринку РФ.

За його словами, російський бізнес стає токсичним. Кошти корейських корпорацій, що продовжують співпрацю з Росією, сплачують податки, які зрештою скеровують на фінансування війни.

“Україна переможе в цій війні. І вже зараз ми готуємо програму повоєнної відбудови нашої країни. Свого часу Республіці Корея вдалося відродитися з попелу війни, у тому числі завдяки міжнародній допомозі. Нас надихає ваш досвід швидкого ривку вперед і те, що у світі стали згодом називати рецептом успіху азійських тигрів”, – підсумував виступ очільник уряду.