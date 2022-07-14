Про це повідомив Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.
Український прем’єр наголосив, що Республіка Корея є одним із регіональних лідерів. Країна може відігравати помітнішу роль у зусиллях світового співтовариства щодо допомоги Україні.
Денис Шмигаль вважає, що кращим елементом тиску на РФ для завершення війни є санкції. Він наголосив на необхідності запровадити повне ембарго на торгівлю з Росією та закрити порти для їхніх суден. Також прем’єр додав, що міжнародні компанії мають вийти з ринку РФ.
За його словами, російський бізнес стає токсичним. Кошти корейських корпорацій, що продовжують співпрацю з Росією, сплачують податки, які зрештою скеровують на фінансування війни.
“Україна переможе в цій війні. І вже зараз ми готуємо програму повоєнної відбудови нашої країни. Свого часу Республіці Корея вдалося відродитися з попелу війни, у тому числі завдяки міжнародній допомозі. Нас надихає ваш досвід швидкого ривку вперед і те, що у світі стали згодом називати рецептом успіху азійських тигрів”, – підсумував виступ очільник уряду.
- Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний обговорив з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі постачання озброєння Україні та контролю за ним.
- Країнам ЄС запропонували укласти угоду з Азербайджаном. Єврокомісія висунула ідею збільшити імпорт природного газу та розширити трубопровід, щоб зменшити залежність від російських енергоносіїв.