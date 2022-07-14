Про це повідомила міжнародна агенція Reuters.
У документі йдеться, що сторони прагнуть підтримувати двосторонню торгівлю природним газом. Вона передбачає збільшення експорту шляхом Південного газового коридору. Пропонується експортувати в обсязі не менше 20 млрд кубометрів газу щорічно до 2027 року відповідно до комерційної доцільності і ринкового попиту.
Минулого року останнім відрізком трубопровідної мережі Південного газового коридору експортовано понад 8 млрд кубометрів азербайджанського газу. Він надійшов до європейських країн, зокрема Італії, через Трансадріатичний газопровід.
Через ремонт газопроводу “Північний потік-1”, яким газ надходить до Німеччини, в європейських країн зросла стурбованість з приводу подальших скорочень постачання російського газу. Москва може продовжити відключення, про що вже попередили уряди та компанії.
12 березня Міненерго Азербайджану заявляло, що має достатньо газу для постачання в Європу та сусідні країни. У межах Анталійського дипломатичного форуму міністр енергетики Парвіз Шахбазов провів перемовини з Комісаром ЄС з питань сусідства і розширення Олівером Вархелі. Вони досягли домовленості щодо можливих постачань газу на Західні Балкани.
- Нагадаємо, Світовий Конгрес Українців заявив, що подає позов у Канаді, щоб запобігти поверненню турбіни Siemens для обслуговування газопроводу Nord Stream і не допустити подальшого обслуговування російських турбін у Канаді.
- Європейський Союз готує сьомий пакет санкцій проти Москви, але вже ясно, що він не обмежуватиме імпорт російського газу, оскільки занадто багато країн-членів не можуть адаптуватися досить швидко.
- Держсекретар уряду Угорщини Золтан Ковач заявив, що в країні оголосили “надзвичайну ситуацію” через тривалу енергетичну кризу, запровадивши план із семи пунктів для підготовки до майбутніх урядових заходів у серпні.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц не вважає заперечення проти згортання атомної енергетики в країні обґрунтованими, попри загрозу нестачі природного газу через обмеження з РФ.