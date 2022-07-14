Про це повідомила міжнародна агенція Reuters.

У документі йдеться, що сторони прагнуть підтримувати двосторонню торгівлю природним газом. Вона передбачає збільшення експорту шляхом Південного газового коридору. Пропонується експортувати в обсязі не менше 20 млрд кубометрів газу щорічно до 2027 року відповідно до комерційної доцільності і ринкового попиту.

Минулого року останнім відрізком трубопровідної мережі Південного газового коридору експортовано понад 8 млрд кубометрів азербайджанського газу. Він надійшов до європейських країн, зокрема Італії, через Трансадріатичний газопровід.

Якщо збільшать експорт, то Азербайджан повинен буде розширити власний видобуток газу. У проєкті зазначено щодо важливості “довгострокових, передбачуваних і стабільних контрактів”, які гарантуватимуть безпеку виробників газу. Майбутні контракти будуть націлені на зменшення споживання газу, особливо після 2030 року, оскільки ЄС має на меті запобігти змінам клімату.

Через ремонт газопроводу “Північний потік-1”, яким газ надходить до Німеччини, в європейських країн зросла стурбованість з приводу подальших скорочень постачання російського газу. Москва може продовжити відключення, про що вже попередили уряди та компанії.

12 березня Міненерго Азербайджану заявляло, що має достатньо газу для постачання в Європу та сусідні країни. У межах Анталійського дипломатичного форуму міністр енергетики Парвіз Шахбазов провів перемовини з Комісаром ЄС з питань сусідства і розширення Олівером Вархелі. Вони досягли домовленості щодо можливих постачань газу на Західні Балкани.