Країнам ЄС запропонували укласти угоду з Азербайджаном. Єврокомісія висунула ідею збільшити імпорт природного газу та розширити трубопровід, щоб зменшити залежність від російських енергоносіїв.

Про це повідомила міжнародна агенція Reuters.

У документі йдеться, що сторони прагнуть підтримувати двосторонню торгівлю природним газом. Вона передбачає збільшення експорту шляхом Південного газового коридору. Пропонується експортувати в обсязі не менше 20 млрд кубометрів газу щорічно до 2027 року відповідно до комерційної доцільності і ринкового попиту.

Минулого року останнім відрізком трубопровідної мережі Південного газового коридору експортовано понад 8 млрд кубометрів азербайджанського газу. Він надійшов до європейських країн, зокрема Італії, через Трансадріатичний газопровід.

Якщо збільшать експорт, то Азербайджан повинен буде розширити власний видобуток газу. У проєкті зазначено щодо важливості “довгострокових, передбачуваних і стабільних контрактів”, які гарантуватимуть безпеку виробників газу. Майбутні контракти будуть націлені на зменшення споживання газу, особливо після 2030 року, оскільки ЄС має на меті запобігти змінам клімату.