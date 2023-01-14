Глава британського уряду Ріші Сунак провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої повідомив про надання танків Challenger 2.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби уряду Великої Британії.

14 січня Сунак та Зеленський провели телефонну розмову, під час якої обговорили поточний стан російсько-української війни, коли послідовні перемоги ЗСУ відкинули росіян назад та посилили військові і моральні проблеми РФ.

Сторони погодились, що цей момент потрібно використати для прискорення глобальної військово-дипломатичної підтримки України.

Ріші Сунак, своєю чергою, наголосив на прагненні Сполученого Королівства посилити підтримку України, зокрема шляхом надання танків Challenger 2 та додаткових артилерійських систем.

Зеленський та Сунак також привітали рішення інших країн, зокрема Польщі, яка нещодавно оголосила про надання Україні роти танків Leopard.

“Прем’єр-міністр підкреслив, що він і весь уряд Великої Британії будуть інтенсивно працювати з міжнародними партнерами, щоб швидко надати таку підтримку, яка дозволить Україні скористатися їхньою перевагою, виграти цю війну та забезпечити тривалий мир”, – резюмували у пресслужбі британського уряду.

ДОВІДКА: Challenger 2 – основний бойовий танк сухопутних військ Великої Британії.

Його основні характеристики:

– розміри – довжина 8,3 м, ширина 3,5 м, висота 2,49 м;

– вага – від 64 до 75 тонн;

– швидкість – 40-60 км/год.;

– екіпаж – 4 людини;

– основна зброя – нарізна гармата калібру 120 мм та 43 набої для неї;

– додаткова зброя – ланцюгова спарена гармата калібру 7,62 мм, кулемет калібру 7,62 мм.