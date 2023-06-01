Сунак погодився з коментарями, зробленими раніше в четвер генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом про те, що Україна знаходиться на шляху до членства в НАТО.

Інформує CNBC

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив у четвер, що “законне місце” України – у військовому альянсі НАТО.

Прем’єр-міністр наголосив, що країни-союзники України подають “сильний сигнал” президенту Росії Володимиру Путіну про те, що вони будуть захищати безпеку України у довгостроковій перспективі.

“Ми тут, щоб залишитися разом, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну, не тільки зараз, але й протягом багатьох років у майбутньому”.

Раніше у четвер Столтенберг заявив, що «двері НАТО відкриті для нових членів» напередодні зустрічі міністрів закордонних справ в Осло.

Столтенберг зазначив, що всі члени погодилися з тим, що Україна стане членом альянсу, проте він не назвав конкретних термінів.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Сунаком у Великій Британії минулого місяця в рамках туру західними союзниками, щоб обговорити надання подальшої військової підтримки Україні.

За підсумками переговорів Великобританія погодилася надіслати в Україну сотні ракет ППО та озброєні безпілотники. Це доповнення до крилатих ракет Storm Shadow, про які Великобританія заявила тижнем раніше.

Нові положення з’явилися в той момент, коли Україна продовжує готуватися до довгоочікуваного контрнаступу проти Росії.