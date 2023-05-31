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Глава МЗС назвав це рішення ознакою наростаючого імпульсу для того, щоб зробити крок до членства України на саміті у Вільнюсі.
Я вдячний Сенату Чехії за ухвалення резолюції на підтримку початку процедури вступу України в НАТО. Імпульс до того, щоб зробити крок до членства України на саміті у Вільнюсі, продовжує наростати”, – мовиться у дописі.
Кулеба подякував главі Сенату Мілошу Вистрчилу та чеським сенаторам за їхній крок.
I am grateful to @SenatCZ for passing a resolution in support of starting Ukraine’s NATO accession process. The momentum for taking a step toward Ukraine’s membership at the summit in Vilnius continues to build and we thank @Vystrcil_Milos and Czech senators for their move.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 31, 2023
Раніше президент Чехії Петр Павел під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що підтримує вступ України до Північноатлантичного альянсу.
Зауважимо, Сенат Польщі одностайно ухвалив резолюцію про членство України в НАТО й зазначив, що це має відбутися за прискореною процедурою за прикладом Швеції і Фінляндії.
Згодом лідери Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції за підсумками саміту в Гельсінкі оприлюднили спільну заяву, де підтримали вступ України до Європейського Союзу та НАТО.
17 травня парламент Естонії під час засідання ухвалив заяву на підтримку вступу України до НАТО.
- Голова комітету Бундестагу з міжнародних справ Міхаель Рот напередодні можливого візиту президента України Володимира Зеленського до Німеччини висловився на підтримку членства України в Північноатлантичному альянсі.
- 17 травня колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер не виключив приєднання України до Північноатлантичного альянсу до завершення повномасштабної війни. Зокрема він нагадав приклад Німеччини часів часткового перебування під окупацією СРСР.
- 15 травня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що немає сенсу обговорювати членство України в Альянсі, поки вона не перемогла у війні. Він наголосив, що спершу країна має здобути перемогу “як суверенна незалежна нація в Європі”.
- Цього тижня на зустрічі в Осло міністри закордонних справ держав-учасників НАТО намагатимуться зменшити розбіжності щодо заявки України на членство. Нині союзники сперечаються через заклики надати Києву дорожню карту вступу на липневому саміті.