Джерело: Дмитро Кулеба/Twitter

Глава МЗС назвав це рішення ознакою наростаючого імпульсу для того, щоб зробити крок до членства України на саміті у Вільнюсі.

Кулеба подякував главі Сенату Мілошу Вистрчилу та чеським сенаторам за їхній крок.

I am grateful to @SenatCZ for passing a resolution in support of starting Ukraine’s NATO accession process. The momentum for taking a step toward Ukraine’s membership at the summit in Vilnius continues to build and we thank @Vystrcil_Milos and Czech senators for their move.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 31, 2023