31 травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив вдячність Сенату Чехії за ухвалення резолюції на підтримку початку процесу вступу України до НАТО.

Джерело: Дмитро Кулеба/Twitter

Глава МЗС назвав це рішення ознакою наростаючого імпульсу для того, щоб зробити крок до членства України на саміті у Вільнюсі.

Я вдячний Сенату Чехії за ухвалення резолюції на підтримку початку процедури вступу України в НАТО. Імпульс до того, щоб зробити крок до членства України на саміті у Вільнюсі, продовжує наростати”, – мовиться у дописі.

Кулеба подякував главі Сенату Мілошу Вистрчилу та чеським сенаторам за їхній крок.

I am grateful to @SenatCZ for passing a resolution in support of starting Ukraine’s NATO accession process. The momentum for taking a step toward Ukraine’s membership at the summit in Vilnius continues to build and we thank @Vystrcil_Milos and Czech senators for their move. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 31, 2023

Раніше президент Чехії Петр Павел під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що підтримує вступ України до Північноатлантичного альянсу.

Зауважимо, Сенат Польщі одностайно ухвалив резолюцію про членство України в НАТО й зазначив, що це має відбутися за прискореною процедурою за прикладом Швеції і Фінляндії.

Згодом лідери Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції за підсумками саміту в Гельсінкі оприлюднили спільну заяву, де підтримали вступ України до Європейського Союзу та НАТО.

17 травня парламент Естонії під час засідання ухвалив заяву на підтримку вступу України до НАТО.