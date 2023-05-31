Джерело: Дмитро Кулеба/Twitter

Глава МЗС назвав це рішення ознакою наростаючого імпульсу для того, щоб зробити крок до членства України на саміті у Вільнюсі.

Я вдячний Сенату Чехії за ухвалення резолюції на підтримку початку процедури вступу України в НАТО. Імпульс до того, щоб зробити крок до членства України на саміті у Вільнюсі, продовжує наростати”, – мовиться у дописі.

Кулеба подякував главі Сенату Мілошу Вистрчилу та чеським сенаторам за їхній крок.

Раніше президент Чехії Петр Павел під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що підтримує вступ України до Північноатлантичного альянсу.

Зауважимо, Сенат Польщі одностайно ухвалив резолюцію про членство України в НАТО й зазначив, що це має відбутися за прискореною процедурою за прикладом Швеції і Фінляндії.

Згодом лідери Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції за підсумками саміту в Гельсінкі оприлюднили спільну заяву, де підтримали вступ України до Європейського Союзу та НАТО.

17 травня парламент Естонії під час засідання ухвалив заяву на підтримку вступу України до НАТО.

  • Голова комітету Бундестагу з міжнародних справ Міхаель Рот напередодні можливого візиту президента України Володимира Зеленського до Німеччини висловився на підтримку членства України в Північноатлантичному альянсі.
  • 17 травня колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер не виключив приєднання України до Північноатлантичного альянсу до завершення повномасштабної війни. Зокрема він нагадав приклад Німеччини часів часткового перебування під окупацією СРСР.
  • 15 травня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що немає сенсу обговорювати членство України в Альянсі, поки вона не перемогла у війні. Він наголосив, що спершу країна має здобути перемогу “як суверенна незалежна нація в Європі”.
  • Цього тижня на зустрічі в Осло міністри закордонних справ держав-учасників НАТО намагатимуться зменшити розбіжності щодо заявки України на членство. Нині союзники сперечаються  через заклики надати Києву дорожню карту вступу на липневому саміті.