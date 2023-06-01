Джерело: Die Welt.

“Ми завжди говорили, що повинні бути гарантії мирного порядку після війни, і Німеччина зробить свій внесок у це”, – сказав Шольц перед початком саміту Європейської політичної спільноти участю 47 країн у Молдові.

А також додав, що як саме ці гарантії можуть виглядати в конкретних термінах – необхідно ще з’ясувати.

На саміті в Молдові президент України Володимир Зеленський назвав гарантії безпеки для України та сусідніх країн “дуже важливими”. Він не лише посилався на повномасштабне вторгнення РФ в Україну, але й попередив про “можливі напади на інші частини Європи”.

У НАТО такі гарантії безпеки обговорюють як можливе зобов’язання на саміті Альянсу в Литві 11 і 12 липня, на який запрошено президента Зеленського.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив у Молдові, що вимога України про повноправне членство в НАТО наразі “неможлива” через війну. Проте в Альянсі пропонують інші варіанти.

Зазначимо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський приїхав до Кишинева. Він братиме участь у другому саміті Європейського політичного співтовариства, який приймає Республіка Молдова.

“Сьогодні працюємо у Молдові. Участь у саміті Європейської політичної спільноти. Багато двосторонніх зустрічей. Розвиваємо коаліцію винищувачів та пропонуємо коаліцію “Петріотів”. ЄС, НАТО, формула миру. Усе для захисту нашого майбутнього”, – написав Володимир Зеленський.

Захід відбудеться у замку Мімі у селі Булбоаке, яке розташоване приблизно за 35 кілометрів від Кишинева.

Європейську політичну спільноту створили минулого року після вторгнення Росії в Україну. Цей загальноєвропейський урядовий форум є платформою, що об’єднує європейських лідерів для обговорення та пошуку рішень найбільш нагальних проблем Європи. Зокрема порушують питання безпеки, стабільності та енергетичну стійкість.