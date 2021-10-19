Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звинуватив Європейський Союз (ЄС) у шантажі під час дебатів з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн в Європейському парламенті.

Про це повідомляє французький телеканал France 24.

Суперечка між посадовцями в Європарламенті відбулася після ухвали Верховного суду Польщі, яка відхилила ключові частини законодавства ЄС.

Як сповіщалось, Конституційний суд Польщі ухвалив постанову, яка фактично ставить під сумнів верховенство європейського права. Вона стосується судових змін у Польщі, які на думку критиків, відкривають шлях до політичного втручання в суди.

Крім того, Польща веде запеклі суперечки з Європейським Союзом у таких питаннях, як права ЛГБТК і незалежність ЗМІ.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що комісія “ретельно оцінює таке рішення”, і пообіцяла вжити заходів для запобігання підриву Польщею цінностей ЄС.

“Ми не можемо і не дозволимо поставити під загрозу наші спільні цінності”, – сказала вона.

Вона також перерахувала юридичні, фінансові та політичні варіанти покарань, які розглядаються ЄС.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, у відповідь на це, сказав, що “неприпустимо говорити про фінансові штрафи”.

“Я не дозволю, щоб політики ЄС шантажували Польщу”, – заявив він.

Прем’єр Польщі також додав, що шантаж не може бути методом політики.

За словами Моравецького, ухвала польського суду від 7 жовтня була неправильно сприйнята і поставила під сумнів лише одну сферу договорів ЄС, а національна конституція Польщі є вищою в усіх інших аспектах.