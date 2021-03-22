Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович готовий піти у відставку. Таку заяву він зробив на тлі скандальної обіцянки подарувати Росії Закарпаття в обмін на вакцину "Супутник V".

Про це він написав у Facebook.

Словацький прем’єр пише, що готовий залишити посаду голови уряду, але при цьому хоче залишитися його членом. Також він зажадав відставки міністра економіки Ріхарда Сулика і юстиції Марії Колікової. Крім того, він хоче, щоб молодший партнер з коаліції, партія “Свобода та справедливість” (SaS), відмовилася від одного місця у кабінеті міністрів.

У SaS заявили, що цінують згоду Матовича на відставку, оскільки це відкриває простір для перемовин. Однак там не згодні з усіма запропонованими умовами та вбачають у них наміри особистої помсти політичним суперникам.

Партія налаштована відкликати усіх своїх міністрів та вийти з коаліції, якщо до 24 березня не буде досягнуто домовленості.