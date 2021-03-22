Про це він написав у Facebook.
Словацький прем’єр пише, що готовий залишити посаду голови уряду, але при цьому хоче залишитися його членом. Також він зажадав відставки міністра економіки Ріхарда Сулика і юстиції Марії Колікової. Крім того, він хоче, щоб молодший партнер з коаліції, партія “Свобода та справедливість” (SaS), відмовилася від одного місця у кабінеті міністрів.
У SaS заявили, що цінують згоду Матовича на відставку, оскільки це відкриває простір для перемовин. Однак там не згодні з усіма запропонованими умовами та вбачають у них наміри особистої помсти політичним суперникам.
Партія налаштована відкликати усіх своїх міністрів та вийти з коаліції, якщо до 24 березня не буде досягнуто домовленості.
- 3 березня прем’єр-міністр Словаччини Ігор Матович зганьбився недоречним жартом про те, що нібито запропонував росіянам в обмін на вакцину “Спутник V” частину України.
- Міністерство закордонних справ України відповіло прем’єру Словаччини Ігорю Матовичу. Від прем’єра Словаччини вимагали вибачень.
- У четвер, 4 березня, Матович публічно вибачився перед українцями за некоректний жарт про “обмін Закарпатської України та російську вакцину”.
- 12 березня міністр охорони здоров’я Словаччини Марек Крайчі подав у відставку на тлі критики суспільства та парламентаріїв після закупівлі російської вакцини проти коронавірусу “Спутник V”.