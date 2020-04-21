Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента.

На думку головаи уряду, в першу чергу карантин слід пом’якшувати на некритичних об’єктах інфраструктури.

Денис Шмигаль вважає, що некритичні об’єкти зіграють роль в стабілізації української економіки.

У свою чергу Президент Володимир Зеленський заявив, що людям необхідно розповісти чіткий план дій щодо пом’якшення карантину.

“Пік захворюваності очікують на початку травня. Люди повинні розуміти, чи можна буде гуляти в парках, коли будуть працювати перукарні, нотаріуси, адвокати та інший бізнес. Я знаю, що для підтримки форми хочуть тренуватися олімпійці. Всі люди повинні мати чітке бачення, як і коли може пом’якшуватися карантин”, – говорить він.

Водночас Прем’єр-міністр також підкреслив, що в карантин в Україні був введений вчасно, тому критичної ситуації з кількістю хворих вдається уникнути.

Напередодні головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко анонсував продовження карантину в країні до 12 травня.