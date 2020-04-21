Об этом он сообщил в комментарии “24 каналу”.
“Карантин у нас установлен до 24 апреля. Я как санитарный врач Украины буду готовить представление о продлении карантина”, — заявил Ляшко.
Также Ляшко добавил, что речь идет о продлении “как минимум до 12 мая”. В то же время главсанврач анонсировал (без уточнений) смягчение карантинных мер.
“Могу анонсировать определенное ослабление карантина в случае, если эпидемиологическая ситуация будет улучшаться уже в понедельник, 27 апреля”, — сказал он.
Замминистра отметил, что окончательное решение по этому вопросу Кабинет Министр примет в среду, 22 апреля.
Ранее сообщалось, что в Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидается 14-17 апреля, а из карантина страна может начать выходить с 24 апреля. Премьер-министр Денис Шмыгаль показал наработки стратегии по выходу Украины из карантина. По плану, Украина пойдет на работу в мае, в парки — не раньше июня.
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявлял, что пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается в период между 15 и 25 апреля этого года.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пик пандемии коронавируса в Украине наступит в 20-х числах апреля.
- Министерство здравоохранение опасается новой вспышки коронавируса на 5-10 день после Пасхи.
- По официальным данным, в 2020 году в пасхальных богослужениях приняли участие только 130 тысяч человек. Это в 38 раз меньше по сравнению с предыдущим годом, когда в церкви пришли больше 7 миллионов человек. Несмотря на это, угроза вспышки остается.