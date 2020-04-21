Главный санитарный врач, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко анонсировал продление карантина в Украине до 12 мая.

Об этом он сообщил в комментарии “24 каналу”.

“Карантин у нас установлен до 24 апреля. Я как санитарный врач Украины буду готовить представление о продлении карантина”, — заявил Ляшко.

Также Ляшко добавил, что речь идет о продлении “как минимум до 12 мая”. В то же время главсанврач анонсировал (без уточнений) смягчение карантинных мер.

“Могу анонсировать определенное ослабление карантина в случае, если эпидемиологическая ситуация будет улучшаться уже в понедельник, 27 апреля”, — сказал он.

Замминистра отметил, что окончательное решение по этому вопросу Кабинет Министр примет в среду, 22 апреля.

Ранее сообщалось, что в Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидается 14-17 апреля, а из карантина страна может начать выходить с 24 апреля. Премьер-министр Денис Шмыгаль показал наработки стратегии по выходу Украины из карантина. По плану, Украина пойдет на работу в мае, в парки — не раньше июня.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявлял, что пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается в период между 15 и 25 апреля этого года.