Дану інформацію він підтвердив у коментарі російському агентству “Інтерфакс”.

“Так, захворів. Лікуюся”, – відповів Пєсков на запитання агентства про його самопочуття.

Він уточнив, що знаходиться в клініці.

Раніше коронавірус був діагностований у ряду високопоставлених посадових осіб Росії: у прем’єр-міністра Михайла Мішустіна, міністра культури РФ Ольги Любімової, голови Мінбуду Володимира Якушева і його зама Дмитра Волкова.