Дану інформацію він підтвердив у коментарі російському агентству “Інтерфакс”.
“Так, захворів. Лікуюся”, – відповів Пєсков на запитання агентства про його самопочуття.
Він уточнив, що знаходиться в клініці.
Раніше коронавірус був діагностований у ряду високопоставлених посадових осіб Росії: у прем’єр-міністра Михайла Мішустіна, міністра культури РФ Ольги Любімової, голови Мінбуду Володимира Якушева і його зама Дмитра Волкова.
- Росія вийшла на друге місце в світі по числу випадків коронавірусу. Станом на 12 травня в РФ зафіксовано 232 243 випадки захворювання COVID-19.