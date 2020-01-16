Новий президент Євроради під час першої розмови з президентом РФ Володимиром Путіним закликав Росію до виконання Мінських угод.

Про це повідомили в прес-службі Європейської ради.

У четвер, 16 січня, експрем’єрміністр Бельгії Шарль Мішель, який на початку грудня очолив Європейську раду, провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним.

Зазначається, що під час бесіди Мішель нагадав Путіну про необхідність виконання Росією Мінських угод.

“Під час першого контакту між Шарлем Мішелем в його якості президента Європейської ради і Володимиром Путіним президент Мішель нагадав позицію ЄС щодо повного виконання Мінських угод; зазначив Паризький саміт, що відбувся в грудні 2019 року в форматі Нормандії, та привітав угоду щодо транзиту газу, укладену між Україною та Росією”, — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що Мішель під час бесіди наголосив, що ЄС “підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів”.