Про це Трамп розповів в Twitter.
“Сьогодні ввечері ми отримали позитивний результат на COVID-19. Ми негайно приступимо до процесу карантину і відновлення. Ми подолаємо це разом!”, – написав він.
Як відомо, до цього коронавірус діагностували у однієї з помічниць американського президента, Хоуп Хікс.
Вона супроводжувала Трампа на дебатах з кандидатом в президенти США від Демократичної партії Джо Байденом, а також їздила з президентом на зустріч з виборцями в Міннесоту.
Після того як у Хікс підтвердили зараження коронавірусом, Дональду і Меланії Трамп зробили тести і відправили їх на карантин.
Будучи на карантині, президент і перша леді дізналися про позитивний результат тесту.
- Президент США Дональд Трамп скоротив відставання від головного конкурента на виборах – демократа Джо Байдена. Напередодні дебатів, Трампа готові підтримати 45% американців, а Байдена – 47%.