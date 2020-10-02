У президента США Дональда Трампа і його дружини Меланії діагностували зараження коронавірусом.

Про це Трамп розповів в Twitter.

“Сьогодні ввечері ми отримали позитивний результат на COVID-19. Ми негайно приступимо до процесу карантину і відновлення. Ми подолаємо це разом!”, – написав він.

Як відомо, до цього коронавірус діагностували у однієї з помічниць американського президента, Хоуп Хікс.

Вона супроводжувала Трампа на дебатах з кандидатом в президенти США від Демократичної партії Джо Байденом, а також їздила з президентом на зустріч з виборцями в Міннесоту.

Після того як у Хікс підтвердили зараження коронавірусом, Дональду і Меланії Трамп зробили тести і відправили їх на карантин.

Будучи на карантині, президент і перша леді дізналися про позитивний результат тесту.