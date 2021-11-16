Якби найближчим часом відбулися вибори президента, найбільше українців віддали б свої голоси за Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи “Рейтинг”.

Відтак 23,1% серед опитаних, що голосуватимуть на виборах і визначилися, проголосували б за Володимира Зеленського. 13,3% підтримали б Петра Порошенка.

10,7% респондентів віддали б голоси за Юлію Тимошенко, 9,2% – Юрія Бойка, 8,3% – Дмитра Разумкова, 7,0% – Євгена Мураєва, 6,9% – Ігоря Смешка, 6,1% – Володимира Гройсмана, 3,3% – Олега Ляшка. Рейтинги інших кандидатів – менш як 3%.

У другому турі президентських виборів Зеленський переміг би у всіх можливих варіантах з найближчими опонентами.

“У парі Зеленський-Порошенко результат 59% проти 41% (серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором). У парі Зеленський-Тимошенко – 59% проти 41%, у парі Зеленський-Бойко – 62% проти 38%”, — йдеться в дослідженні “Рейтингу”.

Опитування серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу було проведено 10-13 листопада. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0.