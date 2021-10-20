Про це йдеться у соцопитуванні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
Так, у разі участі у виборах Володимир Зеленський отримав би 19,1% серед усіх респондентів, а це 24,7% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. На другому місці – п’ятий президент Петро Порошенко, за якого проголосували б 12,1% серед усіх респондентів і 15,6% серед тих, хто визначився з вибором.
На третьому місці – лідерка “Батьківщини” Юлія Тимошенко – її показники 9,4% і 12,2% відповідно.
Наступними йдуть Юрій Бойко (7,3% і 9,4%), Ігор Смешко (6% і 7,8%) та ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков (5,5% і 7,1%).
Щодо падіння підтримки Зеленського, то соціологи пояснили це тим, що є “певне вичерпання потенціалу рішень РНБО, негативний вплив окремих політичних подій (“Вагнергейт”, Pandora Papers, відставка Дмитра Разумкова) разом з економічними питаннями (обговорення комунальних тарифів)”.
Водночас із травня зросла підтримка Дмитра Разумкова.
Підтримка Петра Порошенка, Юлії Тимошенко, Юрія Бойка — на приблизно однаковому рівні, а підтримка Ігоря Смешка дещо знизилася.
Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю. Опитали 1200 респондентів з усієї України.
- У червні повідомлялося, що понад 55% українців вважають владу нинішнього президента України Володимира Зеленського дилетантською.
- Згідно з результатами опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 27 травня – 1 червня 2021 року, кючовими причинами економічної кризи в Україні громадяни вважають високий рівень корупції, а також некомпетентність нинішньої влади.