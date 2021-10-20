Якби вибори президента відбувалися найближчим часом, то перемогу отримав би Володимир Зеленський – 24,7% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. Проте підтримка Зеленського значно впала порівняно з опитуваннями у травні та вересні.

Про це йдеться у соцопитуванні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Так, у разі участі у виборах Володимир Зеленський отримав би 19,1% серед усіх респондентів, а це 24,7% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. На другому місці – п’ятий президент Петро Порошенко, за якого проголосували б 12,1% серед усіх респондентів і 15,6% серед тих, хто визначився з вибором.

На третьому місці – лідерка “Батьківщини” Юлія Тимошенко – її показники 9,4% і 12,2% відповідно.

Наступними йдуть Юрій Бойко (7,3% і 9,4%), Ігор Смешко (6% і 7,8%) та ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков (5,5% і 7,1%).

Щодо падіння підтримки Зеленського, то соціологи пояснили це тим, що є “певне вичерпання потенціалу рішень РНБО, негативний вплив окремих політичних подій (“Вагнергейт”, Pandora Papers, відставка Дмитра Разумкова) разом з економічними питаннями (обговорення комунальних тарифів)”.

Водночас із травня зросла підтримка Дмитра Разумкова.

Підтримка Петра Порошенка, Юлії Тимошенко, Юрія Бойка — на приблизно однаковому рівні, а підтримка Ігоря Смешка дещо знизилася.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю. Опитали 1200 респондентів з усієї України.