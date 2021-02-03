На початку 2021 року президентський рейтинг Володимира Зеленського впав порівняно з груднем 2020-го.

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Так, за списком А Зеленський все ще лідирує, але його підтримка знизилася до 22,1%.

“Якби у президентських виборах брали участь ці кандидати, тоді зараз найбільшу підтримку також отримав би В. Зеленський, але його підтримка знизилася порівняно з груднем 2020 року (його готові підтримати 22,1% серед респондентів, які визначилися зі своїм вибором, проти 27% у грудні 2020 року)”, – йдеться у повідомленні.

Друге-третє місця, як і в грудні 2020 року, ділять нардеп від “Європейської солідарності” Петро Порошенко (13,7%) і співголова фракції “ОПЗЖ” Юрій Бойко. Різниця в підтримці цих кандидатів у межах похибки. Порівняно з груднем 2020 року їхні рейтинги статистично значущо не змінилися.

Далі йдуть Ю. Тимошенко (11,2%; ріст з 7,5% у грудні 2020 року), В. Медведчук (7,9%), В. Гройсман (5,5%), О. Ляшко (4,8%), С. Притула (4,5%), Д. Разумков (4%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.

З 27 січня до 1 лютого 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) опитано 1205 респондентів, що мешкають у 86 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% — для показників, близьких до 50%, 2,5% — для показників, близьких до 25%, 1,9% — для показників, близьких до 12%, 1,3% — для показників, близьких до 5%.