Про це Ван дер Беллен написав у Twitter.

“Тут, у Бучі, я сумую за кожним життям, знищеним цією жахливою агресивною війною. Ці злочини проти людяності, проти всього, за що ми боремося, не повинні бути забутими і не повинні залишитися безкарними”, — зазначив він.

Спершу австрійський президент прибув до Києва, де мав зустрітися з українським колегою Володимиром Зеленським. Пізніше Ван дер Беллен опублікував твіт з Бучі, яку відвідують всі важливі іноземні гості.

Як повідомляє APA, президент Австрії планує відвідати проєкти допомоги у Київській області, які підтримують представники Карітасу, Червоного Хреста, Асоціації муніципалітетів та Volkshilfe. Серед них місцеві школи Бучі та пологовий будинок у Києві.