Президент Бразилії закликав США «припинити заохочувати війну в Україні»

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва укотре за останній час висловився щодо російсько-української війни. Цього разу він закликав США "припинити заохочувати війну в Україні".

Таку заяву він зробив під час візиту до Китаю, повідомляє Bloomberg.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва під час візиту до Пекіна звинуватив США у відсутності прогресу в припиненні конфлікту в Україні.

“Важливо, щоб США припинили заохочувати війну і почали говорити про мир”, – сказав Лула.

Він додав, що у Росії та України є проблеми з прийняттям рішень щодо припинення війни, а тому країни, котрі підтримують добрі відносини з Україною та РФ, повинні допомогти їм досягти рішення.

Раніше повідомлялось, що Лула під час візиту до Китаю планує представити президенту КНР Сі Цзіньпіню свій мирний план щодо припинення російсько-української війни.

Він описав ідею створення так званої групи миру, до якої увійдуть країни, які зайняли нейтральну позицію щодо війни. Нещодавно він також повідомив президенту України Володимиру Зеленському, що обговорить цю ідею з китайським президентом.

“Нам потрібно знайти співрозмовників, які зможуть сидіти з президентом Путіним, щоб показати йому помилку, яку він зробив, вторгнувшись на територію України. І ми повинні показати Україні, що вони повинні говорити більше, щоб ми могли закінчити цю війну”, – сказав Лула в інтерв’ю CNN, яке транслювалося в лютому.